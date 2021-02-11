قطع الكهرباء عن 13 مناطق بالساحل الغربي السبت لإجراء أعمال صيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التغذية الكهربائية عن جميع الخطوط التي تغذيها محطة تحويل العجيلات يوم السبت المقبل، ما يترتب عنه قطع الخدمة عن 13منطقة في مدن الساحل الغربي.

وستنفذ فرق الصيانة أعمال غسيل وتنظيف بالشبكة الكهربائية في المحطة، خلال الفترة من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا، وستفصل خلالها محول الجامعة أيضا لتأمين موقع العمل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتشمل المناطق التي ستفقد التغذية كلا من «بئر ترفاس، وبئر زنيوبة، ومنطقة أسامة، وتليل، وخرسان، وزواغة، والأفران، والقصر صبراتة، والعجيلات بالكامل، والغالمية، والإذاعة، وأجزاء من صبراتة، وأم شويشة».

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