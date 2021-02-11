«الدغاري»: مجلس النواب سيراقب أداء الحكومة الجديدة رغم حالة الإنقسام

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، رئيس كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب، إن “المجلس سينعقد في جلسة كاملة النصاب، للقيام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية، بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة، وتضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري”.

وأضاف «الدغاري»في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن “منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس دون غيره، بما في ذلك الملتقى السياسي المكون من 75 عضوا”.

وأوضح النائب الليبي أنه “على الرغم من حالة الانقسام بالمجلس، إلا أنه سيراقب أداء الحكومة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، أو الرئاسية وكل ما تتطلبه المرحلة التمهيدية”.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كان قد دعا الاثنين الماضي في بيان أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير 2021.

وأكد البيان الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أن الجلسة التشاورية تأتي “لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها”.

وأوضح البيان أنه “بفضل الله وتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد”.