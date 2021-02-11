كهرباء العجيلات تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون

أخبار ليبيا24 تواصل الشركة العامة للكهرباء الحملة الوطنية بإزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المستحقة علو المستهلكين بالعجيلات.

وذكرت الشركة في بيان لها تابعته “أخبار ليبيا24” اليوم الخميس، أنها ستستمر بالحملة التي تنفذها الفرق المكلفة، بدائرة خدمات المستهلكين العجيلات قسم خدمات الحسابات التجارية بإدارة خدمات المستهلكين الساحل الغربي.