الفيتوري: مقابلة مع أدميرال إيطالي يأمل في إحلال السلام في ليبيا

أجرى الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقابلة صحفية مع الأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني قائد العملية إيريني – عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشتركة بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا-.

وخلال المقابلة شكك الأدميرال أجوستيني في الانتقادات القائلة بأن العملية فشلت في الإنفاذ الفعال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويهدف الحظر إلى الحد من التدخل الأجنبي في الصراع الداخلي بالبلاد.

وعلى العكس من ذلك يؤكد الأدميرال الإيطالي “في غضون عشرة أشهر من النشاط أثبتت عملية إيريني فعاليتها وحيادها في تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في جميع أنحاء منطقة عملياتها بغض النظر عن الجهات الفاعلة المعنية”.

وتم إطلاق عملية إيريني بعد انتهاء العملية السابقة للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي أطلق عليها اسم عملية صوفيا في مارس 2020. وبينما ركزت عملية صوفيا على الهجرة غير الشرعية من ليبيا تم تكليف إيريني بفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومحاربة الاتجار بالبشر المنتشر في ليبيا.

ويحظر قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في سنة 2011 مبيعات الأسلحة إلى ليبيا التي يمزقها الصراع والتي لا تزال في حالة فوضى بعد الحرب الأهلية عام 2011. بينما يصرح القرار 2292 بعمليات التفتيش البحرية وتحويل مسار السفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

ويعتقد أجوستيني أن هؤلاء النقاد يفشلون في تقدير أن إيريني تفتقر إلى موارد معينة أثناء عملها في مناطق “كبيرة يصل حجمها إلى حجم المملكة المتحدة”. وأدت جائحة كورونا الحالية إلى إعاقة العمليات التشغيلية كما أن الافتقار إلى “تعاون مهم مع أصحاب المصلحة المعنيين مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يمثل مشكلة أخرى”، وهو مؤشر واضح على أن لا الناتو ولا الولايات المتحدة يبذلان ما يكفي لمساعدة ليبيا بعد دورهم في زعزعة استقراره.

وفي عام 2011 أطلق الناتو حملة جوية استمرت سبعة أشهر أطاحت بحكومة الرئيس الراحل معمر القذافي وأغرقت ليبيا في حرب دائمة.

وفي مرحلة ما بدا الاتحاد الأوروبي منقسمًا حول أفضل السبل للتعامل مع ليبيا كما يتضح من النزاع المرير بين فرنسا وإيطاليا وكلاهما عضو في الاتحاد الأوروبي. لكن أجوستيني يعتقد أن الكتلة موحدة الآن. وأشار إلى مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير 2020 والذي تحدث فيه الاتحاد الأوروبي “بصوت واحد”.

ويرى الأدميرال أجوستيني أن نجاح إيريني تدعمه الحقائق حيث حققت قوته حتى الآن في حوالي 1700 سفينة تجارية و 150 رحلة مشتبه بها و 16 ميناءً ومراقبة 25 مطارًا. في إحدى الحالات تمت مصادرة شحنة من وقود الطائرات المتجهة إلى شرق ليبيا.

وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتفويض إيريني أشار أجوستيني إلى أن فريقه أصدر “18 تقريرًا” منذ توليه السلطة في مارس الماضي. يتم تقديم هذه التقارير إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة للأمم المتحدة والتي ينبغي أن تقدم توصياتها المحددة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد منتهكي الحظر.

ومع ذلك فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في معاقبة المخالفين الذين يزودون البلاد بالأسلحة والمقاتلين الأجانب بينما يتاجرون بالبشر والسلع إلى خارج ليبيا.

وانتقدت تركيا المورد الرئيسي للمقاتلين والأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مرارًا وتكرارًا العملية إيريني لعدم كونها “موضوعية”. بينما يرفض أجوستيني الانجرار إلى القضايا السياسية يؤكد أن إيريني ليست “ضد أي شخص أو أي دولة” ولكنها تتابع “جميع الانتهاكات” ، كما أوضح مذكراً النقاد بحقيقة أن قرارات مجلس الأمن الدولي تنطبق على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وفي 5 يناير أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإرسال مراقبين إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر. وفي ذات اليوم تم التصويت على رئيس وزراء وحدة جديد لليبيا بعد محادثات ماراثونية بقيادة الأمم المتحدة في جنيف.

وسألت الأدميرال أجوستيني عما إذا كان بإمكان إيريني المساعدة في مراقبة الهدنة. لم يرفض الفكرة لكنه يعتقد أن توسيع الدور ليس “متوقعًا” حاليًا. كما سيتطلب اتفاقًا بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية.

ويدير الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 بعثة أخرى هي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا لمساعدة ليبيا في السيطرة على حدودها ووقف تدفق التهريب والهجرة غير الشرعية. تم تعيين ناتالينا سي موظفة حكومية إيطالية مخضرمة لقيادة البعثة. وسألت أجوستيني هل يرى إمكانية التعاون بين بعثتي الاتحاد الأوروبي؟ وردا على ذلك أكد أن البعثتين “تتعاونان بالفعل”.

واستفاد خفر السواحل في حكومة الوفاق الوطني من البرامج التدريبية خلال سنوات عملية صوفيا لكن هذا الاتفاق لم يتم تجديده بعد مع إيريني. وزار الأدميرال أجوستيني طرابلس في نوفمبر الماضي لحل هذه المسألة. وأشار إلى أنه تم “إحراز بعض التقدم، لكن القضية ما زالت معلقة”.

واتهم خفر السواحل الليبي مرارًا وتكرارًا بالتورط في الاتجار بالبشر خارج ليبيا وعدم القيام بما يكفي من حيث البحث عن المهاجرين غير الشرعيين وإنقاذهم أثناء الرحلة الخطيرة إلى أوروبا. ومع ذلك يصر الأدميرال على أن هذا قد تحسن.

وفي جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي في 28 يناير أشار إلى أنه خلال رحلته الأخيرة إلى ليبيا تحدث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة .وأكد كلاهما تحسنًا في سلوك خفر السواحل الليبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي وذلك بفضل تدريب عملية صوفيا.

كما سلط الضوء على حاجة خفر السواحل الليبي إلى المزيد من الأصول، مؤكداً أن الكثير من الأنشطة غير القانونية وانتهاكات حقوق المهاجرين ترتكبها ميليشيات خارج سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وقال الأدميرال أجوستيني في الجلسة إنه على الرغم من “عيوبه إلا أن خفر السواحل الليبي تحسن أداءه ” بالنظر إلى الوسائل المتاحة لهم. وينسب إليهم الفضل في إنقاذ ما يقرب من “50 في المائة” من المهاجرين المغادرين من ليبيا بين عامي 2018 و 2020. وقد انخفض عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر بشكل كبير كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

ومن الواضح أن عدم استقرار ليبيا يمثل تهديدًا مباشرًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لقربه من التكتل. قد تظل الهجرة غير الشرعية أكبر صداع لواضعي السياسات في الاتحاد الأوروبي لكن الإرهابيين المحتملين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي يمثل أيضًا مشكلة أخرى.

ويمكن أن تكون إيريني حاسمة لتحقيق السلام في ليبيا بعد أن أصبح للبلاد الآن مسؤول تنفيذي جديد مكلف بتنظيم الانتخابات في بيئة سلمية. ومع ذلك ولكي يحدث ذلك يجب أن يأخذ مجلس الأمن توصيات إيريني على محمل الجد.

علاوة على ذلك إذا وافقت الأمم المتحدة يعتقد أجوستيني أن مشاركة إيريني في مراقبة وقف إطلاق النار بدون “جنود -للاتحاد الأوروبي- على الأرض” من شأنه أن يضيف قيمة بالنظر إلى “معرفتها العميقة” بالمنطقة بأكملها.