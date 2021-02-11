لجنة برلمانية مصرية تطالب مجلس الأمن بسرعة التدخل لطرد جميع المرتزقة من ليبيا

ليبيا – ثمن وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد أباظة موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض للتدخل الأجنبي العسكري فى ليبيا، ومطالبتها لكل المقاتلين الأجانب بالانسحاب الفوري، وأن الوجود العسكري لا يساوي قيد أنملة في تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.

أباظة طالب في بيان له نشرته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الأربعاء المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بسرعة التدخل لطرد جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من داخل الأراضى الليبية.

وأكد أباظة أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا، وبمساندة ودعم الشعب الليبيي الشقيق لمؤسساته الشرعية.