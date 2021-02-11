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المنفي: أزور بنغازي اليوم للبدء برحلة عمل من أجل وحدة الوطن ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي أنه سيزور مدينة بنغازي اليوم الخميس للبدء برحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيها.

المنفي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قال :”بسم الله نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا ونحل اليوم ضيوفا على مدينتنا بنغازي”.

وأكد رئيس المجلس أن الهدف من زيارة بنغازي وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون لرفع المعاناة عن المواطن، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم والإرتقاء لمستوى التحديات والتطلعات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اتمني ان تكون ليبيا حره مستقره ويتكاتف شعبها علي الرمي بشراذم الاخوان برا برا فالجهاز المناعي للدوله هو الشعب وليس الحكام فعلينا التعلم من تجارب مصر مع الأخوان وهاهي الصحوه في الجاره تونس قد بدأت بعدما عرفوا مساوئ الاخطبوط السرطاني الأخواني فبعد توبيخ اغلب الساسه التوانسه للنجس الغنوشي عبر التلفازه هاهم يمضوا في عرائض سحب الثقه من هذا النموذج السيئ والاشتراط بعدم ترشح لرئاسه البرلمان التونسي أي شخص من حزب النهبه التونسي الذي نهب البلاد وافقر العباد ان قيام الدوله المدنيه الحقيقيه في ليبيا اول ارهاصاته طرد الفئه الأخوانيه من ليبيا واجلاءهم الي تركيا كما فعلت مصر

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