«تنتوش»: إذا تعذر اجتماع جلسة البرلمان فستكون رصاصة النهاية لهذا الجسم

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن “البرلمان باستطاعته الاجتماع ومنح الثقة للحكومة”.

وأضاف «تنتوش» في تصريحات صحفية لـ «سبوتنيك»، أن “من بين المهام المطلوبة أيضا، إقرار القوانين اللازمة لعمل الحكومة كقانون الميزانية العامة”.

وأوضح النائب الليبي أنه “إذا تعذر الاجتماع وعقد جلسة للبرلمان، فستكون رصاصة النهاية لهذا الجسم”.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كان قد دعا الاثنين الماضي في بيان أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير 2021.

وأكد البيان الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أن الجلسة التشاورية تأتي “لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها”.

وأوضح البيان أنه “بفضل الله وتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد”.