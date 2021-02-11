النعاس: دعوا المناصب وتمسكوا بالدستور

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن قوة الدستور تكمن في مصدره، والدستور مصدره الشعب الليبي.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (الدستور هو الضمانة)، “نصيحتي؛ علينا ألا نبحث عمّن يتولى المنصب بحكم التعصّب لفلان أو علّان، وعلينا ألا نطبّل ونصفّق لمن يتولاه، فمن يتقلّد المنصب يكون واجبه خدمة كل الناس بحكم الدستور ولا ينتظر منهم شكرا ولا مدحا ولا تصفيقا. قوة الدستور تكمن في مصدره، والدستور مصدره الشعب الليبي، وعلينا أن نتمسّك بالدستور، فهو الذي ينشئ السلطات العامة في الدولة؛ ووفق أحكامه وشروطه يتم تقلّد المناصب والوظائف، ويتضمّن النصوص التي تقيّد السلطات ومتقلدي المناصب من (المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل)، ولا يفرّق الدستور في الحساب بين موظف أدنى درجة أو رئيس الدولة، ولا يفرّق بين فقير وغني أو بين ضعيف وقوي. الجميع يخضعون للدستور، فهو القانون الأعلى في الدولة وكل المواطنين والمواطنات سواسية أمام القانون في دولة الدستور. نصيحتي للجميع: دعوا المناصب وتمسّكوا بالدستور الذي يصنعه الشعب الليبي، فكل ما ترغبونه يأتي به الدستور غصباً عن كل متقلدي المناصب مهما علت تلك المناصب”، على حسب تعبيره.