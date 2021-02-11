لجنة مكافحة كورونا تضع خطة متكاملة للتدريب والتجهيز لحملة التطعيمات في كامل ربوع ليبيا

ليبيا – اجتمعت اللجنة التسييرية لمجابهة فيروس كورونا التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع المحلي الوبائي والتحديات التي يواجهها المركز من قبل رئيس اللجنة.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمركز الوضع الوبائي والجهوزية من قبل لجنة الرصد والتقصي ولجنة المختبرات ولجنة الوبائيات.

وتم مناقشة التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وذلك بوضع خطة متكاملة للتدريب والتجهيز لحملة تطعيمات في كامل ربوع ليبيا، حيث سيتم تشكيل فرق لتدريب العناصر العاملة في مجال التطعيم، بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بالبلديات ومشرفي التطعيمات في البلديات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية