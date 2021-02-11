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بعد تراجع «باشاغا» عن فصل 31 ضابط.. مصادر تكشف تفاصيل « الخطة البديلة 2» لعرقلة الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بعد خسارته في الوصول لرئاسة الحكومة الجديدة، وفشل قائمة  فرقاء الحرب ” باشاغا – عقيلة صالح ” في التصويت داخل ملتقى الحوار السياسي، يسعى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا بشتى الطرق لسحب البساط من السلطة الجديدة بقيادة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة بعد فوزهما، بالتقارب مع الشرق الليبي وتشكيل حلف مع عقيلة صالح، لعرقلة الحكومة الجديدة، وذلك في إطار ” الخطة البديلة 2″ والتي كشفت عنها مصادر مقربة من الوزير المفوض .

وترتكز” الخطة البديلة 2″ على عدة محاور، أهمها عرقلة تمرير الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، وهو ما يكشف تصريح باشاغا في المؤتمر الصحفي الذى عقده في طرابلس الذى أكد خلاله بأنه سيستمر في منصبه لحين حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب .

كما ادعى باشاغا أنه سيجرى مصالحة وطنية وسيقوم بزيارة إلى المنطقة الشرقية، في سياق التحالف مع عقيلة صالح، ليتراجع اليوم و يسحب قرار فصل( 31 ضابط شرطة )، كان قد قام بفصلهم لإنضمامهم أو تأييدهم العملية العسكرية لتحرير طرابلس وغرب ليبيا من سطوة المليشيات .

في المقابل استندت المصادر إلى تصريحات عقيلة صالح عقب خسارته، والذي اشترط فيها أن تسير الحكومة الجديدة وفق رؤيته لمنحها الثقة، مشددا أنه سيسعى لأخذ كوتته من السفارات والوزرات والمؤسسات غصبًا عن أي أحد. !!!

وشددت المصادر على أن عقيلة صالح ، لم يعد أمامه سوى بعض الوقت حتى يجد نفسه خارج دائرة الحكم ي أغلب السيناريوهات، لافتة إلى أن لن يسمح بتمرير الحكومة الجديدة إلا بالحصول على حقائب وزارية تابعة لشخصيات مقربة منهم وضمانات تمنع ملاحقتهم قضائيًا بسبب معركة طرابلس.

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قناة ليبيا 24

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  • لا يعلم مافي القلوب الا الله …لا أعتقد ان شخصية كمستشار و رئيس مجلس النواب يقوم برفض تمرير حكومة الدبيبة الا بعد الحصول علي وظائف هذه ترهات واتهامات لسبب بسيط حتي لو رفض رئيس المجلس فهو صوت واحد فقط من ضمن اصوات الاعضاء…صحيح ان آداء السيد المستشار عقيلة صالح كان آداء متواضعا اثناء رئاسته للمجلس لعدم تنفيذه اللائحة الداخلية منذ بداية عمل المجلس والاخذ بالمجاملات والتوصيات الاجتماعية في تنفيذ الاعمال واللجان وترك السيد /بوعكوز يعبث بجلسات المجلس ومواعيجد انعقاده دون التبليغ عليه والقبض عليه وسجنه…كل ذلك اعطي انطباعا سيئا عن رئاسة المجلس ولكن لا احد يطعن في وطنيته ومبادرته لوقف الحرب و وقف زحف القردوغان …حفظ الله ليبيا……….

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