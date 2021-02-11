بعد تصريحاته بشأن الإستفتاء على الدستور.. السايح: لم ولن أكون جسرًا لأي أجندة سياسية

ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنه لم ولن يكون جسرًا لأي أجندة سياسية.

السايح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء أضاف: “لم ولن أكون جسرًا لأي أجندة سياسية، نقطة ومن أول السطر”.

وتأتي تغريدة السايح عقب كلمة له في اجتماع لجنة المسار الدستوري بالغردقة المصرية والتي ألمح من خلالها إلى إمكانية عدم تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد إذا تمت عملية الاستفتاء على الدستور، لما تتطلبه هذه العملية من وقت طويل ومخاطر قانونية منضوية عليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية