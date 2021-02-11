دريجة: هناك دول تسعى للاستحواذ على أموال ليبيا المجمدة

ليبيا – أكد المدير السابق للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة أن هناك دولًا تسعى للاستحواذ على الأموال المجمدة، نظرًا لغياب الاستقرار السياسي بالبلاد.

دريجة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأربعاء أوضح أن الصندوق له طبيعة مالية مستقلة، وأن هناك شركات لديها عقود خلال فترة نظام معمر القذافي “1969- 2011 “، ولها قضايا في المحاكم وتطالب بالتعويض مثل بلجيكا، وهناك شركات فرنسية أقدمت على نفس الخطوة خلال العامين الماضيين، لكن ليبيا كسبت القضية، مطالبًا بحماية أموال الصندوق السيادي من هنا وهناك.

وأضاف أن جميع أصول الصندوق تم حصرها من مبانٍ وعقارات وأسهم وقدرت قيمتها بإجمالي استثمارات تبلغ 66 مليار دولار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية