«المنفي»: نحل ضيوفا على مدينتنا بنغازي وهدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، أنه سيزور مدينة بنغازي اليوم الخميس، لبدء رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

وقال «المنفي» في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، “بسم الله نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا”.

وأضاف “نحل اليوم ضيوفا على مدينتنا بنغازي. هدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن”.

وختم «المنفي» تغريدته قائلًا: “نطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم وأن نرتقي لمستوى التحديات والتطلعات”.