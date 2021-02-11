النهر الصناعي العظيم: قطع المياه عن بنغازي السبت المقبل

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، اليوم الخميس، عن إيقاف الإمداد المائي بالمناطق السكنية شرق مدينة بنغازي يوم السبت المقبل من الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وأوضح الجهاز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك مسؤول بقطاع الإسكان والمرافق في بنغازي طلب قطع التغذية عبر مسار خط المياه قرب مفترق المطار بالمدينة مع الطريق الدائري الخامس الواقع تحت منازل المواطنين لإجراء أعمال تحوير الخط وربطه على الشبكة العامة مما سيترتب عليه قطع المياه.

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