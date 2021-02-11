مصدر لـ”218″: أمر قضائي يُبطل نتائج انتخابات بلدية طرابلس

كشف مصدر لـ”218 “عن صدور قرار من المحكمة يقضي ببطلان انتخابات بلدية طرابلس المركز التي أجريت مؤخرًا، ويأمر بإعادتها.

وجاء القرار، بعد أن بلغت نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات 19%، بحسب ما ذكرته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بواقع 6524 ناخبًا من أصل 33 ألف ناخبة وناخبة يحق لهم التصويت.

وبحسب اللجنة؛ فقد توزّعت نسبة المشاركة بين 72% من الرجال و28% من النساء، فضلاً عن مشاركة تسعة أشخاص من ذوي الإعاقة.

وأعلنت اللجنة في السابع من فبراير الجاري فوز قائمة “التصحيح” في الفئة العامة، وفوز محمد الضبع في فئة ذوي الإعاقة، وسارة النعمي في فئة المرأة.

وقالت اللجنة حينها إنه “لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع، خلال “48” ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية”.

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