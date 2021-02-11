“الحراري” يزحف على “مناصب أمنية حسّاسة”.. و”218″ تنفرد بالتفاصيل

كشف مصدر لـ”218″ أن رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، نصّب نفسه في إدارة مكافحة الإرهاب، وألغى منصب مساعد رئيس الجهاز في شؤون الأمن، واستبعد سعيد الطويل منه؛ للانفراد بالمناصب الأمنية السيادية الحسّاسة؛ الأمر الذي فرض حالة من التساؤل حول غاية “الحراري” من الانفراد بهذه المناصب.

وتحدث المصدر عن حالة من الترقّب تسود أروقة جهاز الأمن الداخلي حول الطريقة التي ستتعامل بها السلطة التنفيذية الجديدة مع “الحراري”، وهل ستبقي عليه في المنصب نفسه أم لا، بعد كلّ ما أثاره من فوضى داخل الجهاز.

وقام “الحراري”، مؤخرًا، بتحويل مائة سيارة نوع “كيا سيراتو 2020″ من جهاز الأمن الداخلي، إلى مقر القوات التابعة لعبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” في منطقة أبوسليم.

وكانت “218”، قد كشفت تفاصيل تمرّد “الحراري” فور استلام مهامه كرئيس للجهاز، حيث استخدام أسلوب التهديد بحق الضباط القدامى والأكفاء، واستبعد العناصر التي تمتلك سجلا مهنيا بارزا طيلة فترة عملها.

كما قام بتهديد كلّ من يرفض الانصياع لتعليماته بالسجن في أبوسليم، إضافة إلى تهديد رئيس الجهاز السابق، اللواء رشيد الرجباني، بحسب معلومات سابقة حصلت عليها “218” من مصدر مطلّع.

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