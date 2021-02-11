«حكومة الوفاق» تتفق مع تركيا على دعم «الحرس البلدي»

عقد بديوان وزارة الحكم المحلي التابع لحكومة الوفاق، اجتماعا بين المسؤولين بالوزارة، ووفد من دولة تركيا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن الوزارة “عقد صباح يوم أمس الأربعاء، اجتماع عمل ترأسه عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة مع وفد تركي برئاسة حسن سوفر، وكيل وزارة البيئة والتمدن بدولة تركيا، وبحضور سفير تركيا في ليبيا سرحات اكسن والدكتور عماد المنشوف مستشار المجلس الرئاسي للحكم المحلي بالإضافة إلى عدد من عمداء البلديات في ليبيا ومسؤولين بالوزارتين”.

وأضاف البيان “تم خلال الاجتماع مناقشة فتح آفاق التعاون بين البلديات في دولتي ليبيا وتركيا وإمكانية عقد شراكات توأمة بينها، كما تم مناقشة دعم جهاز الحرس البلدي من خلال إبرام اتفاقية تعاون، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدة توصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة”.