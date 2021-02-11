ليبيا الان

الهند: ندعم بقوةٍ العملية السياسية التي يقودها الليبيون

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، “تي إس تيرومورتي”، إلى حوارٍ واسع النطاق، مع جميع أصحاب المصلحة في ليبيا، بينما تستعدّ البلاد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأعرب “تيرومورتي” عن دعمه للعملية السياسية التي يقودها الليبيون، مُرحِّبًا بموافقة مجلس الأمن الدولي على الاتفاق، الذي توصّل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي، حول تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

ولقيت مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف ترحيبًا محليًا ودوليًا واسعًا، بعد توصّله إلى سلطة تنفيذية موحدة من المنتظر أن تعمل على تهيئة المناخ لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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