الهند: ندعم بقوةٍ العملية السياسية التي يقودها الليبيون

دعا الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، “تي إس تيرومورتي”، إلى حوارٍ واسع النطاق، مع جميع أصحاب المصلحة في ليبيا، بينما تستعدّ البلاد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأعرب “تيرومورتي” عن دعمه للعملية السياسية التي يقودها الليبيون، مُرحِّبًا بموافقة مجلس الأمن الدولي على الاتفاق، الذي توصّل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي، حول تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

ولقيت مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف ترحيبًا محليًا ودوليًا واسعًا، بعد توصّله إلى سلطة تنفيذية موحدة من المنتظر أن تعمل على تهيئة المناخ لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

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