الفرجاني: يجب توجيه خطاب مؤسسة الإعلام نحو المصالحة الوطنية لانتشال البلاد من الفوضى

ليبيا – قال المحلل السياسي الدكتور أبوالقاسم الفرجاني إن الإعلام الليبي عليه مسؤوليات تاريخية لضمان مرور المرحلة الانتقالية، بداية من نشر الوعي وصولًا إلى حث الليبيين على دعم استقرار البلاد.

الفرجاني أشار ف ي تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن كل الخيارات مفتوحة الآن أمام الكتاب الوطنيين والصحفيين المهنيين، للمساعدة في انتشال البلاد من الفوضى والسير بها في اتجاه الوحدة الوطنية.

وطالب المحلل السياسي بضرورة توجيه خطاب مؤسسة الإعلام الليبية اتجاه المصالحة الوطنية والابتعاد عن كل ما من شأنه إرباك عمل المجلس الرئاسي الجديد.

كما دعا وسائل الإعلام الليبية اإلى الابتعاد عن الخطاب الإعلامي المبهم الذي يخدم أطرافًا خارجية لا تهتم إلا بمصالحها، بعيدًا عن مصلحة ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية