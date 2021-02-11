الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية اليوم الخميس أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على مناطق شمال غرب ليبيا مع رياح نشطة نسبيًا على الشمال الشرقي.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 – 20) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم السبت.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة السماء صافية إلى قليلة السحب.

وأشار إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21 – 27) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وأضاف المركز أن حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة أجواء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22 – 27) درجة مئوية.

وأفاد المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى مابين (23 – 27) درجة مئوية.

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