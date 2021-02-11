البكوش: تعاقدنا على توريد 500 ألف جرعة من لقاح كورونا ومستمرون بالعمل على استيراد المزيد

ليبيا – قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش، إنهم تعاقدوا مع شركة جونسون آند جونسون على توريد 500 ألف جرعة، بسعر يقارب 10 دولارات للجرعة الواحدة.

البكوش طمأن في تصريحه خلال برنامج صحي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر المواطنين بأنهم سيعملون على تأمين اللقاح للجميع في أقرب وقت، موضحًا أن الكادر الطبي والطبي المساعد يحتاج إلى ما يقرب من 400 ألف جرعة، إلى جانب ما يقارب 400 ألف مواطن فوق عمر الستين، وأكثر من 700 ألف مصاب بمرض مزمن.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لتقييم قدرة المراكز الخاصة على إجراء تحاليل اختبار كورونا، داعيًا المواطنين إلى مزيد من الوعي خلال هذه الفترة.

كما نوّه إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إطلاق منظومة الكترونية للمواطنين بخصوص التسجيل للتطعيمات، مطمئنًا المواطنين بخصوص استمرار العمل على استيراد اللقاح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية