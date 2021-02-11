«الغرياني»: ينبغي أن تكون احتفالات «فبراير» بعيدة عن البلطجة و«المغنيات المستوردات»

عبر المفتي المعزول الصادق الغرياني؛ عن رغبته في أن تكون “الإحتفالات بذكرى فبراير لهذا العام بعيدة عن البلطجة والميوعة واحتفالات الغرائز والرقص والمغنيات”، على حد قوله.

وقال «الغرياني» خلال برنامجه على قناة التناصح؛ ذراعه الإعلامية التي تبث من تركيا، “آمل أن تكون الاحتفالات بذكرى فبراير لهذا العام متناسبة مع هذه الذكرى العظيمة في الميادين، بعيدًا عن البلطجة والميوعة واحتفالات الغرائز والرقص والمغنيات المستوردات من هنا وهناك”، وفقا لتعبيره.

وأضاف؛ ” ينبغي أن تتناسب الاحتفالات مع مستوى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله من أجل أن يتحقق لهذا البلد ما تريده، وأن يرتفع إلى آمال الجرحى والمبتورين، بعيدًا عن الهرج والمرج والشخبطة واللغبطة والمسائل التي رأيناها في السنوات الماضية”، على حد زعمه.

وطالب «الغرياني» بأن “تُرفع شعارات الثورة العظيمة التي تحكي بطولات الأجداد ومجد الأمة، وأن يتم الإبتعاد عن سفاسف الأمور وأن يعبر عن الفرحة باللهو المباح شرعًا لا باللهو الساقط”، وفقًا لتعبيره.

وعرف اللهو المباح بأنه مثل ” إنشاد الشعر ، وأهازيج الشعراء الفصحاء، وعقد المسابقات الرياضية والطلابية، والكلمات القوية التي ترفع الهمة وتتكلم عن النصرة والشجاعة، ليعلم الناس أن هذه الثورة لم تأتي لتضييع الأوقات في اللهو وإنما لنصرة الحق وبناء الدولة”، بحسب تعبيره.