” مليتاري رادار” يرصد طائرة عسكرية تركية في غرب ليبيا

أكد موقع مليتاري رادار، استمرار الجسر الجوي من تركيا إلى الغرب في ليبيا.

وكشف الموقع العسكري الإيطالي المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، أنه رصد اليوم الخميس رحلة للقوات الجوية التركية بين إسطنبول وليبيا.

وأوضح الموقع أن طائرة غادرت إيرباص إلى غرب ليبيا (Al-Watiya AB أو مصراتة).

وتتواصل انتهاكات الأجواء الليبية منذ عام 2011، حيث تحلق طائرات مختلف الدول في ليبيا بعضها يقوم بمهمات استطلاع وأخرى تقوم بمهمات عسكرية.

وكانت أنقرة قد سارعت إلى السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية فور سقوطها، وخروج قوات الجيش منها قبل عدة أشهر.

كما يتردد على نطاق واسع، أن أنقرة حولتها لقاعدة عسكرية تركية، وتعمل كذلك على واحدة أخرى في مصراتة.

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