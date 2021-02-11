وسائل إعلام: المنفي سيلتقي حفتر في الرجمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

أكد مصدر مطلع أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، سوف يلتقي قائد الجيش خليفة حفتر، في الرجمة.

وبين مصدر مقرب من حفتر في تصريح لوكالة نوفا أن اتصالات جرت بين المنفي وقيادة الجيش اليومين الماضيين للتنسيق للزيارة الأولى من نوعها والتي تأتي كجزء من دعم حفتر للسلطة الجديدة في ليبيا.

وأضاف المصدر أن الأجواء الإيجابية سادت منذ بداية الإعلان عن السلطة الجديدة في جنيف كان أبرزها ترحيب حفتر بانتخاب السلطة الجديدة وإعلان استعداده للعمل معها للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر القادم.

ووصولت طائرة المنفي إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي بالشرق الليبي قادمة من اليونان.

وصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.