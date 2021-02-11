ناقش مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط  فتحي بن زاهية  اليوم الخميس عبر الدائرة المغلقة  ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خيرالله صالح اجراءات تدشين الخزان رقم  16  نفط خام بميناء السدرة  ، والذي يعد أكبر المشاريع الذي تنفذه  الوطنية  الإنشاءات النفطية لشركة الواحة  
 وتعول الواحة على الخزان في رفع  السعة التخزينية للشركة.  