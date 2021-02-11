ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

11 February, 2021

ناقش مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط فتحي بن زاهية اليوم الخميس عبر الدائرة المغلقة ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خيرالله صالح اجراءات تدشين الخزان رقم 16 نفط خام بميناء السدرة ، والذي يعد أكبر المشاريع الذي تنفذه الوطنية الإنشاءات النفطية لشركة الواحة

وتعول الواحة على الخزان في رفع السعة التخزينية للشركة.