ليبيا
الواحة تناقش تدشين اكبر خزاناتها النفطية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |
11 February, 2021
ناقش مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط فتحي بن زاهية اليوم الخميس عبر الدائرة المغلقة ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خيرالله صالح اجراءات تدشين الخزان رقم 16 نفط خام بميناء السدرة ، والذي يعد أكبر المشاريع الذي تنفذه الوطنية الإنشاءات النفطية لشركة الواحة
وتعول الواحة على الخزان في رفع السعة التخزينية للشركة.
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