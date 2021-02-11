الدغاري: منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس دون غيره

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، عن السلطة التنفيذية وما ينتظر البرلمان من تحد، إن المجلس سينعقد في جلسة كاملة النصاب للقيام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية، بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة، وتضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري.

وأضاف الدغاري في تصريح لوكالة سبوتنيك أن منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس دون غيره، بما في ذلك الملتقى السياسي المكون من 75 عضوا، موضحا أنه على الرغم من حالة الانقسام بالمجلس، إلا أنه سيراقب أداء الحكومة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وكل ما تتطلبه المرحلة التمهيدية.

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