وزير الخارجية القطري: نثمن الدعم التركي لاستقرار ليبيا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التطورات الليبية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزير التركي اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومستجدات المنطقة لا سيما في ليبيا وسوريا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا، ثمن خلاله آل ثاني الموقف التركي بدعم العملية الانتقالية ودعم الاستقرار في ليبيا، على حد زعمه.

ورحب في هذا السياق بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا مؤخرا، معتبرا ذلك علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي.

وأكد الوزير القطري استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في ليبيا للخروج من أزمتها والذهاب الى الانتخابات بشكل سلس، وأن تكون انتخابات واضحة ونزيهة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي، على حد ادعائه.