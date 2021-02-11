شركة الكهرباء: فصل التغذية عن 13 منطقة السبت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التغذية عن 13 منطقة في الغرب الليبي يوم السبت القادم بسبب أعمال الصيانة بمحطة تحويل العجيلات جهد 11/30/220 ك.ف.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أنه نظراً لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل العجيلات جهد 11/30/220 ك.ف سيتم فصل التغذية الكهربائية بجميع الخطوط المتغذية من المحطة وكذلك فصل محول الجامعة جهد 11/30/220 ك.ف، وذلك لتأمين موقع العمل يوم السبت القادم الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 15:00 مساءاً، وبالتالي ستفقد 13 منطقة التغذية وهي: (بئر ترفاس، بئر زنيوبة، منطقة أسامة، تليل،خرسان، زواغة، الأفران، القصر صبراتة، العجيلات بالكامل، الغالمية، الإذاعة، جزء من أحمال صبراتة، أم شويشة) .