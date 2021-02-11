الجبلي: انتخابات السلطة التنفيذية الليبية خطوة جيدة لتحقيق الاستقرار

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري، شريف الجبلي، انتخابات السلطة التنفيذية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، بمثابة خطوة جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء.

وقال الجبلي، في بيان له اليوم، إنه من المؤكد أن هذه الخطوة المهمة ستسهم بشكل كبير في الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات الليبية، معربا عن ثقته التامة في التفاف ودعم جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي لهذه الخطوة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الليبية، وطرد جميع الأطراف والميليشيات غير الشرعية من الأراضي الليبية.

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