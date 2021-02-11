ناقش رئيس مجلس ادارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز  مسعود سليمان  مع وفد من شركة  CPPE ، مشروع صيانة الغلايات بمعمل الغاز التابع للشركة  
واجتمع سليمان صباح أمس الأربعاء بمقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة  CPPE  امحمد عيسى  و  مدير  عام شركة  PSI  التونسية عبدالمطلب بوبكر ، وحضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس ادارة شركة سرت .
وتعول سرت على صيـانـــة غلايات معمل الغاز لتسهم بشكل كبير في إطالة عمرها وتوفير البخار اللازم لعمليات تشغيل المجمع الصناعي.
ومــــن المنتظر البدء في مشروع صيانة الغلايات خلال الأسابيع المقبلة  .