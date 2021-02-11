ليبيا
سرت تتابع مع ‘سي بي بي’ اي مع مشروع صيانة غلايات معمل الغاز
بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |
11 February, 2021
ناقش رئيس مجلس ادارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان مع وفد من شركة CPPE ، مشروع صيانة الغلايات بمعمل الغاز التابع للشركة
واجتمع سليمان صباح أمس الأربعاء بمقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة CPPE امحمد عيسى و مدير عام شركة PSI التونسية عبدالمطلب بوبكر ، وحضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس ادارة شركة سرت .
وتعول سرت على صيـانـــة غلايات معمل الغاز لتسهم بشكل كبير في إطالة عمرها وتوفير البخار اللازم لعمليات تشغيل المجمع الصناعي.
ومــــن المنتظر البدء في مشروع صيانة الغلايات خلال الأسابيع المقبلة .
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