ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

11 February, 2021

ناقش رئيس مجلس ادارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان مع وفد من شركة CPPE ، مشروع صيانة الغلايات بمعمل الغاز التابع للشركة

واجتمع سليمان صباح أمس الأربعاء بمقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة CPPE امحمد عيسى و مدير عام شركة PSI التونسية عبدالمطلب بوبكر ، وحضر الاجتماع عدد من اعضاء مجلس ادارة شركة سرت .

وتعول سرت على صيـانـــة غلايات معمل الغاز لتسهم بشكل كبير في إطالة عمرها وتوفير البخار اللازم لعمليات تشغيل المجمع الصناعي.

ومــــن المنتظر البدء في مشروع صيانة الغلايات خلال الأسابيع المقبلة .