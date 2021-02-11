وزير الخارجية يلتقي موظفي الوزارة الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، الموظفين الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي، الذين عبروا عن امتنانهم لمجهودات الوزارة المتمثلة بتسوية أوضاعهم الوظيفية من ناحية الإجراءات الإدارية والمالية.

هنأ الحويج موظفي الوزارة الدارسين بالمعهد، كونهم الدفعة الأولى التي تم قبولها للدراسة، وحثهم على التعلم وتطوير مؤهلاتهم الدبلوماسية، كما تقدم بالشكر لرئيس الوزراء عبدالله الثني على التسهيلات التي قدمها لوزارة الخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا