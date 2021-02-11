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شركة الكهرباء تعلن قطع التيار عن « 13» منطقة السبت المقبل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انه سيتم قطع الكهرباء يوم السبت المقبل الموافق 13 فبراير، من الساعة 9 صباحا وحتى الـ 4 مساءا، عن مناطق (بئر ترفاس – بئر زنيوبة – منطقة أسامة – تليل – خرسان – زواغة – الأفران – القصر صبراتة – العجيلات بالكامل – الغالمية – الإذاعة – جزاء من أحمال صبراتة – أم شويشة ) .

وأرجعت الشركة سبب انقطاع الكهرباء عن تلك المناطق إلى أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية بجميع الخطوط المتغذية من محطة تحويل العجيلات جهد 11/30/220 ك.ف، وكذلك فصل محول الجامعة جهد 11/30/220 ك.ف، وذلك لإجراء عمليات غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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