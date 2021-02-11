رصد طائرة عسكرية تركية غرب ليبيا

كشف الموقع العسكري الإيطالي “مليتاري رادار” المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، أنه رصد اليوم الخميس رحلة للقوات الجوية التركية بين إسطنبول وليبيا ،ليؤكد بذلك استمرار الجسر الجوي من تركيا إلى الغرب في ليبيا.

وأوضح الموقع أن طائرة غادرت إيرباص إلى غرب ليبيا (Al-Watiya AB أو مصراتة).وتتواصل انتهاكات الأجواء الليبية منذ عام 2011، حيث تحلق طائرات مختلف الدول في ليبيا بعضها يقوم بمهمات استطلاع وأخرى تقوم بمهمات عسكرية.

وكانت أنقرة قد سارعت إلى السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية فور سقوطها، وخروج قوات الجيش منها قبل عدة أشهر.

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