ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 February, 2021

يعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي ،يوم الأثنين المقبل ،جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة ،للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأكد مصدر بمجلس النواب الليبي لوكالة الأنباء الليبية، بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، والتي ستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة بجنيف.

وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام “زووم” المعتمد من البعثة.

وبحسب المصدر، سيبحث المجتمعون شكل إدارة ورئاسة الجلسة، في حال اتفقوا على عقد جلسة عامة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مقترحات بخصوصها، ومنها عقدها برئاسة كل من النائبين الأولين للمجلس في طرابلس وطبرق، أو بالعضو الأكبر سنا في مجلس النواب، وأن يكون المُقرّر العام للجلسة أصغر النواب سنا.