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مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا يطالب “الوفاق” بتذليل صعوبات عمله

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار فيدريكو صودا مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا، مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن صودا قدم خلال اجتماعه مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية، نبذة عن نشاطات مكتب المنظمة بليبيا.

وأضاف البيان أن وكيل الوزارة أكد للضيف على انفتاح وزارة الخارجية على التعاون مع مکتب المنظمة واستعداده لتذليل الصعاب التي قد تعترض عمل المنظمة، وضرورة أن تقوم الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في كافة البرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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