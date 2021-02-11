الأمم المتحدة الإنمائي: تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في أوباري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة أوباري بالجنوب الليبي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة له بموقع “تويتر” تساهم مصابيح الشوارع بالطاقة الشمسية التي تم تركيبها في أوباري بدعم من برنامج تحقيق الاستقرار بليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الأحداث الرياضية بالمدينة” مضيفا “نظمت البلدية والنادي الرياضي المحلي ماراثون للركض والمشي ليلاً احتفاءاً بهذه الإنارة”.