ليبيا للاتصالات والتقنية تبحث الميزانية التقديرية لسنة 2021

عقدت الجمعية العمومية لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية ،صباح اليوم الخميس ، اجتماعها العادي الأول ،في مقرها بطرابلس ،أين واستعرض الخطة الاستراتيجية للشركة ومشاريعها المستهدفة، بالإضافة إلى ميزانية الشركة التقديرية للسنة المالية 2021م.

وترأس الاجتماع “فيصل قرقاب” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وبحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وأعضاء مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

و قام مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بعرض تقرير النشاط عن السنة المالية 2020 واهم المشاريع التي تم تنفيذها والخدمات التي قدمت خاصة خلال فترة جائحة كورونا لكل القطاعات، كما تم التطرق لأبرز التحديات التي واجهت العمل بالشركة.

ليبيا للاتصالات والتقنية تعقد اجتماعها الأول لعام 2021 عقدت الجمعية العمومية لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، اجتماعها… Publiée par ‎LPTIC الشركة القابضة للإتصالات‎ sur Jeudi 11 février 2021