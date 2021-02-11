ازدهار تجارة بيع الأموال بين تونس و ليبيا

رصدت الوحدات الديوانية التونسية ،الكثير من العمليات المشبوهة المتعلقة بتجارة و بيع الأموال الليبية وتجري خاصة في المدن المتاخمة للحدود الليبية على غرار مدينة بن قردان والذهيبة.

و نقل موقع “حقائق أون لاين” التونسي ،عن مصدر ديواني قوله “إن معطيات كثيرة تؤشر إلى أن مهربين تونسيين يتعاملون مع مهربين ليبيين لشراء الأوراق النقدية الليبية التي تعد متداولة في ليبيا لتزويرها وتغييرها إلى أوراق مالية عملتها الدولار”.

وتحقق أسلاك ديوانية وأمنية في عمليات مشبوهة تخص هذه التجارة المشبوهة.

و أكد ذات المصدر أن الكثير من التونسيين يقومون كثيرا بشراء الأموال الليبية التي أصبحت غير متداولة بأموال تونسية ثم يقومون بتزويرها وتغييرها إلى عملة الدولار مشيرا أن عملية تزوير الأموال الليبية وتغييرها إلى عملة الدولار تجرى لأن الأوراق النقدية الليبية المتمثلة في 10 دينار تتطابق في حجمها وفي طبيعة الورق المستعمل مع الورقة النقدية التي تصل قيمتها إلى 500 دولار.

وفي عام 2015، قام البنك المركزي الليبي باستبدال الأوراق النقدية من فئة 10 دينار وتم تغيير صورة شيخ الشهداء “عمر المختار” تم سحب الأوراق النقدية القديمة.

وتم في عام 2012، إصدارالأوراق النقدية الجديدة للعملة الليبية وتم استبدال الأوراق القديمة بجديدة لا تحمل صور ورسومات العقيد الراحل معمر القذافي.

*نقلا عن موقع حقائق أون لاين