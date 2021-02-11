المشير حفتر يستقبل المنفي في بنغازي ويصرح: ندعم الرئاسي وحكومته في توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات بموعدها

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد .

وتم خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية