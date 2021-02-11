حفتر للمنفي: ندعم المجلس الرئاسي الجديد لتوحيد المؤسسات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة في الرجمة طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد قائد الجيش على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .