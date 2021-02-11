المشري وكوبيتش يبحثان صعوبات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع الرئيس الجديد للبعثة الأممية للدعم في ليبيا “يان كوبيتش“ صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة ومنح الثقة لها، وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس للسلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الطرفين بحثا هاتفيا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها والوصول إلى الانتخابات.

وأكد المشري أن مجلس الدولة سيقدم الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.