«المشري» للمبعوث الأممي الجديد: ندعم السلطة الجديدة من أجل العدل والانصاف وتحقيق المصالحة الوطنية

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” تلقى اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من الرئيس الجديد للبعثة الأممية للدعم في ليبيا “يان كوبيش”.

ووبحسب وسائل الإعلام ذاتها- نقلا عن بيان صادر عن المجلس الاستشاري- فإن الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها و الوصول إلى الانتخابات، على حد زعم البيان.

وناقش الطرفان، صعوبات تشكيل الحكومة ومنح الثقة لها، وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها، حد تعبير البيان.

وزعم “المشري” أن المجلس الاستشاري للدولة، سيقدم الدعم اللازم للسلطة الجديدة لتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.