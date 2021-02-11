شركة “الجوف” تُقدّم رؤية ترويجية متقدمة لمنتجاتها

ناقش أعضاء قسم الترويج وخدمات الزبائن التابع لإدارة التسويق وإدارة التصنيع بشركة “الجوف”، إمكانية وضع رؤيةٍ ترويجيةٍ؛ لإدارة التصنيع ومصانعها ومنتجاتها، والتعريف بها بشكل علمي وفني.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد عبر الإنترنت، بمشاركة قسم التسميت بإدارة العمليات، تقديم الخدمات والعروض الفنية المُقدّمة من قسم التسميت إلى شركات القطاع والتعريف بخدمات التسميت التي تقدّمها شركة “الجوف”، وذلك في إطار الرفع من مستوى عروض شركة “الجوف” التي تقدّمها للشركات والعملاء.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة العمليات هلال البسكري، ومدير إدارة التصنيع خليفة عبد الونيس، وعددٌ من الموظفين.

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