إحباط عملية تهريب وقود على الحدود مع السودان

أعلنت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للجيش بمدينة الكُفــرة، ضبط سيارة كانت تقـوم بتهريب الوقـود “البنزين والديزل” إلى المثلث الحدودي المجاور لدولة السودان.

وأوضح المكتب الإعلامي للكتيبة، أن السيارة كان على متنها 48 جالون، لافتا إلى أنه تم إحالة السائق والسيارة إلى النيابة العامة بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

هذا وتتفاقم المخاطر التي يمثلها تهريب الوقود بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود في الجنوب

وتعتبر الحدود الليبية مع تشاد ودول جنوب الصحراء خطا نشطا لتهريب الوقود السلاح والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، كما تنشط في المنطقة جماعات متطرفة مثل تنظيمي داعش ، وبوكو حرام. الإرهابيين

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