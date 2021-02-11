بن شراده يحذر من مساعي إفشال الحكومة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

حذر عضو مجلس الدولة سعد بن شراده من مساعي إفشال الحكومة الجديدة الناتجة عن ملتقى الحوار الوطني.

وقال بن شرادة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أفرز اتفاق الصخيرات ثلاث سلطات في 2015 (البرلمان، مجلس الدولة، حكومة الوفاق) وعلى هرم هذه السلطات أثنان من الغرب واحد من الشرق” مضيفا ما شد انتباهي هذه الأيام بعد خروج سلطة جديده بعد خمس سنوات من اتفاق الصخيرات هناك أصوات تنادي بأحقية رئاسة البرلمان للجنوب الليبي”.

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وطرح بن شرادة سؤال مفاده “أين كانت هذه الاصوات طيلة السنوات الخمس الذي هضم فيها حق الجنوب بتقلد هرم إحدى السلطات الثلاث ” وتابع “من يريد يعرف إجابتي أقول بأنها كلمة حق أراد بها باطل والمقصود بها إفشال هذه السلطة الوليدة”.