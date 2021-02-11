البرلمان المصري: انتخابات السلطة التنفيذية الليبية خطوة لاستكمال بناء المؤسسات

أكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، شريف الجبلى، أن انتخابات السلطة التنفيذية الليبية يعد خطوة جيدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء.

وأشار «الجبلى» إلى أن هذه الخطوة ستسهم في الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات الليبية.

وعبر الجبلى، عن ثقته في دعم جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي لهذه الخطوة من اجل الحفاظ على سيادة البلاد وصون وحدتها الوطنية وطرد جميع الأطراف والمليشيات غير الشرعية.

كما طالب جميع الأطراف الليبية ببذل المزيد من الجهود التي تكفل التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

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