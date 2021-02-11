نقابة الأطباء تطالب السراج بتنفيذ قراره بتحسين أجور العناصر الطبية

طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي غير المعتمدة فائز السراج، بتحسين أجور العناصر الطبية والطبية المساعدة .

وأشارت النقابة في خطاب وجهته للسراج إلى مطالبته بتفعيل العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 885 لسنة 2019 والخاص بتنظيم العلاقة الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة وتحسين أجورهم وفق جدول المرتبات الجديد بالقرار، الذي تم إيقاف تنفيذه لاحقا بسبب التوجه العام نحو إعادة النظر في تحسين الأجور لكل العاملين بالقطاع العام والذي تحقق بموجب قرار المجلس رقم 15 لسنة 2020 والذي رفع نسبة المرتبات لكافة الجهات بنسبة 20%، وبهذا زال سبب إيقاف تنفيذ القرار رقم 885 لسنة 2019.

ونوهت النقابة إلى أن العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تقف في الصف الأمامي لمواجهة جائحة كورونا تتطلع إلى رفع التجميد عن قرار المجلس الرئاسي رقم 885 لسنة 2019 وإصدار تعليمات للجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ وتضمين مخصصاته المالية لميزانية 2021 المزمع إقرارها.

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