النمروش يوجه بسرعة صرف مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت

وجه وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، خطابا إلى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اليوم الخميس، طالبه بسرعة اتخاذ الاجراءات بشأن صرف مرتبات جميع منتسبي أفراد الجهاز وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

يأتي هذا، فيما باشرت الإدارة المالية بجهاز حرس المنشآت النفطية إعداد الحوافظ المالية لمرتبات الفروع المتوقفة في السابق .

وكان أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية في ميناء الحريقة قد أعلنوا انتهاء الاعتصام وفتح ميناء الحريقة النفطي بعد حل مشكلة المرتبات المتأخرة، والتأكيد على تسلمها حسب الاتفاق.

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