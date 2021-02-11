عقوب: ننسق مع “الوطني لمكافحة الأمراض” لتنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، تنسيق وزارته مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب منظمة الصحة العالمية، بخصوص لقاح كورونا.

ووجه عقوب في كتاب له طالعته “الساعة 24″، اليوم الخميس، مدراء الرعاية الصحية بالبلديات، بتحديد العناصر الطبية والتسييرية المطلوبة داخل كل بلدية لإنجاز الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، رجح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، وصول أول دفعات لقاح فيروس كورونا مع نهاية شهر فبراير الجاري أو بداية مارس المقبل.

وأوضح النجار في تصريحات صحفية رصدتها”الساعة 24″، أنه لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ معين لذلك، لافتا إلى أن مهمة التوريد تقع على عاتق اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة الفيروس التابعة لحكومة الوفاق بالتنسيق مع اللجنة العليا للتطعيمات.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الدفعة الأولى تتكون من 300 إلى 400 ألف جرعة، ستتم تزكية الكوادر الطبية والطبية المساعدة التي تعمل في الخطوط الأمامية بمراكز العزل لأخذها.