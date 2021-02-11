بلدي سبها يقرر إغلاقا جزئيا لثلاثة أيام بسبب الوضع الوبائي في المدينة

أكد المجلس البلدي سبها أنه تم اتخاذ قرار بالإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم اليوم الخميس إلى يوم السبت من السادسة مساءاً إلى السادسة صباحاً.

وأوضح المجلس أن الوضع الوبائي بالمدينة يشهد ارتفاع في عدد حالات الإصابة والوفيات وخلال الفترة الماضية قامت البلدية بتطوير وتحسين مراكز العزل.

وأشار المجلس إلى أنه نظراً للوضع الوبائي تم تأجيل الامتحان المقرر للمترشحين بخصوص وظيفة مختار المحلة والذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس بمدرسة طارق بن زياد وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً.

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